Betfair sulle maglie del Palmeiras femminile. Sostituisce Crefisa nel ruolo di main sponsor

(di Marcel Andrè Vulpis) Betfair è il nuovo main sponsor di maglia del team femminile del Palmeiras, club della Serie A brasiliana (con sede nella città di San Paolo). La casa di scommesse già investe nel futebol sudamericano come “official partner” della Copa Libertadores, della Copa Sul-Americana e del Campeonato Carioca (ridenominato “Cariocão Betfair 22“). L’accordo avrà durata biennale fino all’estate del 2024.

Testimonial della piattaforma internazionale di betting exchange è il fuoriclasse Rivaldo, già vincitore del “Campeonato Brasileiro” nel lontano 1994 e, due anni più tardi (1996), di quello “Paulista”, sempre con la maglia del Palmeiras. Betfair sostituirà il marchio “Crefisa” (istituto finanziario fondato in Brasile nel 1964), posizionato successivamente su un altro spazio della divisa di gara. Sempre il colosso internazionale delle scommesse è l’officiai betting partner della prima squadra del Palmeiras (maschile). L’azienda punta da un lato a sostenere lo sviluppo del calcio femminile, in forte crescita in tutto il mondo (in Italia, da poche settimane, è passata la riforma del “professionismo” per le squadre di Serie A), anche sotto l’impulso degli investimenti della FIFA, dall’altro a ingaggiare il maggior numero di tifosi giocando sulla loro passione per la maglia e il club (verranno sviluppati contenuti speciali a livello digitale).

I “Verdão” sono tra le realtà calcistiche brasiliane più popolari e vincenti. Nello specifico hanno conquistato 3 Copa Libertadores (sono campione del Sud America in carica), 10 titoli nazionali, 24 campionati “paulisti”, 4 Coppe del Brasile, 5 tornei Rio-San Paolo, 1 Copa dos Campeões, 1 Coppa Mercosur, 1 Copa Rio Internacional e 1 Recopa Sudamericana, per un totale di 50 trofei calcistici.

La squadra femminile (Sociedade Esportiva Palmeiras) è attualmente leader della serie nazionale con 19 punti conquistati (nella prossima gara affronterà, in trasferta, il Bragantino, fanalino di coda del campionato).

La selezione maschile, invece, è 6a in classifica (nell’ultima gara ha superato, in casa, il Bragantino Red Bull per 2-0). Sempre i biancoverdi affronteranno, giovedì prossimo, gli ecuadoriani dell’Emelec, nel 5° turno della fase a gironi della Copa Libertadores. Mancano solo due turni, ma il Palmeiras è a 12 punti, avanti di sette proprio nei confronti dei biancazzurri dell’Emelec.

Betfair è stata fondata a Londra nel 2000, prima di espandersi in oltre 19 Paesi in tutto il mondo (tra questi Italia, Spagna, Malta, Gibilterra, Colombia e appunto Brasile).