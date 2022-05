Numeri record per gli Internazionali di tennis di Roma. Parla Binaghi, presidente FIT, a chiusura dell’evento

Angelo Binaghi (presidente FIT), nella conferenza stampa a consuntivo degli Internazionali BNL d’Italia 2022, ha parlato di un’edizione record.

Il n.1 del tennis italiano (nella foto in primo piano) ha ringraziato il Comune di Roma “per la promozione del torneo che è stata fatta in città, a mia memoria senza ha precedenti. Alcune delle stazioni più importanti della metropolitana sono state brandizzate come avviene nelle altre grandi capitali che ospitano grandi tornei”.

Poi i giocatori e giocatrici “per il grande impegno e il grande attaccamento alla manifestazione”, così come gli sponsor “anche se forse non hanno bisogno di ringraziamenti, perché non li ho mai visti così contenti negli ultimi 20 anni”.

Gli IBI22 hanno battuto il record assoluto di spettatori (230.277) e di incasso (16.070.331,89), superando anche il record del 2019 (224.417 spettatori) e dando il via al clou della stagione: ”Sono il primo dei 5 grandi eventi che ci renderanno questo 2022 particolarmente intenso. Tra dieci giorni comincerà, sempre al Foro Italico, l’Italy Major Premier Padel, uno dei tornei di padel più importanti del mondo, alla sua 1a edizione. Per non farci mancare nulla abbiamo chiesto di poter organizzare a Bologna uno dei gironi della delle Davis Cup Finals e poi ci saranno gli ormai classici appuntamenti che organizziamo insieme a “Sport e Salute”: le Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals di Milano e Nitto Atp Finals di Torino”.