SuperBet sponsor di maglia del Wisla Cracovia (I Liga polacca) fino al 30 giugno 2027

Superbet (betting company romena con interessi in 12 Paesi, tra cui la stessa Romania, Serbia, Belgio, Polonia, Brasile, ecc. – nella foto in primo piano il logo aziendale) sarà sponsor di maglia fino al 2027 del Wisla Cracovia, squadra di calcio (milita nella nella I liga, la seconda serie del campionato polacco di calcio. Come riporta SBC News, il nome dell’operatore di giochi apparirà sul retro delle divise del club sotto al nome e al numero dei calciatori. “Il ruolo di sponsor ufficiale di un club come il Wisla Cracovia – ha commentato Lukasz Seweryniak, direttore generale di Superbet Polonia – è per noi motivo di grande orgoglio e responsabilità. Consideriamo questa partnership una delle più importanti per il nostro marchio e la guardiamo a lungo termine, da qui la decisione di concludere un accordo valido almeno fino al 2027”. Il presidente del club Jaroslaw Krolewski ha aggiunto: “Siamo lieti che Superbet si unisca ai nostri sponsor. Grazie a questo accordo possiamo prefissarci obiettivi sportivi e di sviluppo ancora più ambiziosi”. (fonte: Agipronews)