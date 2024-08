Bet365 diventa official global sponsor della UEFA Champions League per 3 anni

Sarà una partnership globale di durata triennale. Prevede tra l’altro l’esposizione dei cartelloni Led a bordo campo durante tutte le partite, oltre ad una forte visibilità sui media ed i canali social della UEFA Champions League.

Oltre a ciò Bet365 (fondata alla businesswoman Denise Coates), con sede a Stoke-on-Trent (oltre ad un branch nell’isola di Malta) lancerà il concorso più grande della storia di questa competizione con in palio biglietti per i match ufficiali. Più di mille di tifosi, nelle maggiori città europee coinvolte nel format UCL avranno così la possibilità di vivere le emozioni di un incontro di Champions.

Guy-Laurent Epstein, direttore del marketing alla UEFA, ha dichiarato: “Siamo emozionati di dare il benvenuto a bet365 come sponsor globale della UEFA Champions League. Uno dei marchi leader nel settore delle scommesse online. Ci aspettiamo una partnership di successo per migliorare l’esperienza dei nostri fan, ma anche come mezzo di supporto per la protezione dello sport”.