BCF: IL “PUNTO BRESCIA” A SIRMIONE È REALTÀ

Garda Soccer Academy“: venerdì pomeriggio incontro con le famiglie. Perfezionato l’accordo di collaborazione e sinergia con la “: venerdì pomeriggio incontro con le famiglie.

Dopo il grande successo dell’”Open Day” di inizio luglio che aveva rappresentato i prodromi dell’accordo di collaborazione tra Brescia Calcio Femminile e Garda Soccer Academy (joint venture fra Vighenzi e Sirmione Calcio), ora la partnership è realtà consolidata ed ufficiale: a Sirmione nasce un vero e proprio “Punto Brescia”, che farà da riferimento per tutta la zona del Garda.

Centro Sportivo di Sirmione saranno tesserate Le ragazze della zona (annate 2007-2015) che si iscriveranno alsaranno tesserate Brescia Calcio Femminile e parteciperanno ai campionati Figc.

«Per noi è molto importante allargare i nostri orizzonti – le parole di Fabio Norbis, responsabile settore giovanile del BCF -, come più volte abbiamo avuto modo di sottolineare nelle scorse settimane. Dare sempre più possibilità ed opportunità alle ragazze di esprimersi e praticare lo sport che amano: questo il nostro obiettivo che adesso grazie all’accordo con la Garda Soccer Academy possiamo portare avanti. Questo di Sirmione è il primo “Punto Brescia”: il nostro intento è quello di farne nascere altri nella provincia, per dare sempre più impulso allo sviluppo del calcio femminile».

«Siamo molto contenti di iniziare questo percorso con il Brescia Calcio Femminile – il commento di Camillo Visioli, referente del progetto per la Garda Soccer Academy -. Crediamo molto nel calcio femminile e siamo convinti che ci siano grandi potenzialità e soprattutto tante ragazze che finora non hanno avuto modo di esprimersi che ora grazie a questa collaborazione potranno dare seguito alla loro passione. Proprio per questo invito tutte le famiglie interessate all’incontro che abbiamo fissato per venerdì 13 agosto alle 18 presso il Centro Sportivo di Sirmione per spiegare il progetto e cominciare a creare le squadre».