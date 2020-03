BCC San Giovanni Rotondo sulle maglie del Calcio Foggia

Novità marketing per il Calcio Foggia (secondo in classifica nel gruppo “H” della Serie D). La realtà pugliese ha annunciato l’accordo commerciale con la BCC–Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo, nuovo main sponsor della società rossonera.

Il brand della banca, presente nella provincia di Foggia con le sue 10 filiali (Foggia, Manfredonia, Aeroporto Militare di Amendola, San Severo, Rignano Garganico, San Marco in Lamis e Carpino, comprese le tre di San Giovanni Rotondo) proprio qualche mese fa ha compiuto i 100 anni di attività. L’accordo prevede che il logo della realtà creditizia sia visibile sulle maglie da gare (per i match interni e in trasferta) del Foggia.