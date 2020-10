Barcellona FC, effetto Covid-19 sui bilanci: bruciati 97 milioni di euro

(di Marco D’Avenia) – Il Barcellona FC ha risentito pesantemente della pandemia da Covid-19, che al club catalano ha fatto perdere sul bilancio 2019/2020 all’incirca 97 milioni di euro. A comunicarlo è stata direttamente la società, che, nella giornata di ieri, ha indetto una conferenza stampa per presentare agli azionisti il quadro finanziario della scorsa stagione.

Jordi Moix, dall’ottobre 2014, segretario e presidente della commissione disciplinare del Barcellona FC, ha dichiarato infatti che durante l’emergenza sanitaria l’azienda sportiva ha perso 97 milioni di euro, incassando inoltre 192 milioni di euro in meno di quanto previsto.

Il Barça contava infatti di ricevere introiti pari a 1.047 milioni mentre, a seguito del lockdown, ne ha incassati “solo” 855. A causa di questo imprevisto finanziario, il club ha più che raddoppiato il proprio debito che passa da 217 milioni di euro a 488. Ora la stima della spesa per la stagione 2020/21 è fissata a quota 791 milioni, come riferisce il quotidiano sportivo spagnolo “AS”, e il Barcellona cerca di correre ai ripari tagliando le uscite, il che dovrebbe portare ossigeno alle casse blaugrana per 72 milioni, ovvero 42 risparmiati dal monte ingaggi, più altri 30 milioni con altre misure di riduzione dei costi.

Le misure “anti-debito” del Barcellona però non finiscono qui. Sì, perché il CdA catalano conta per febbraio 2021 di riaprire a pieno regime il Camp Nou, che ogni anno rappresenta il 25% della voce ricavi. Il Barça però non è l’unico club in difficoltà. Altre grandi società come il Manchester United e la Juventus hanno registrato ingenti perdite nella stagione scorsa perdendo rispettivamente 110 milioni e 71 milioni di euro.