Paris Saint-Germain, nuova collaborazione con “Nike Jordan”: arriva la linea d’abbigliamento casual

(di Marco D’Avenia) – È stata lanciata oggi sul sito ufficiale del Paris Saint-Germain la nuova linea d’abbigliamento targata “Nike Jordan”. I capi annunciati sono all’incirca 40, ma non hanno una vestibilità prettamente sportiva: PSG e “Jordan” perfezionano infatti il loro target, inserendo sul mercato una gamma casual che va dalla classica T-shirt alla giacca da studente universitario.

La partnership fra il club parigino, squadra di spicco della Ligue1, e “Jordan”, ramo della “Nike” e proprietà dell’ex campione di basket Michael Jordan, è iniziata nel 2018 e da allora le due aziende propongono, ogni anno, un merchandising in stile fashion/ casual, che va oltre l’aspetto squisitamente calcistico del club parigino. La nuova linea d’abbigliamento però porta questo concetto ad un livello successivo, proponendo una varietà di 40 capi d’abbigliamento che potrebbero far gola anche ai non appassionati di calcio.

Il pezzo su cui PSG e “Nike Jordan” puntano di più è la giacca universitaria (225 €), perchè rappresenta proprio questo tipo di target. Oltre a pantaloni e magliette, ci sono poi le scarpe, o meglio le sneakers, come ad esempio la “Air Zoom Renegade”, che presenta una linea mista fra scarpa da running e calzatura da passeggio. La “Air Zoom Renegade” viene lanciata sul mercato al prezzo di 140€ e presenta un motivo geometrico con dettagli oro e stemma sociale del PSG appena sopra al rialzo posteriore.

PSG e “Jordan” strizzano l’occhio però anche al pubblico più “sportivo” con il lancio della “Air Zoom 92” (150€), che, ispirandosi alla “Jordan IV” e alla “Jordan VII” (le calzature tecniche utilizzate da Michael Jordan nell’”All-Star game” NBA del 1992), può intercettare anche i gusti dei cosiddetti “fashion fans”.