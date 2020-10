Cento anni di storia e successi per la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI)

(di Claudia Giordani) – 107 medaglie olimpiche e oltre 500 successi iridati nelle 15 discipline amministrate. “Gli Atleti sono la nostra forza” così è iniziato l’incontro di apertura delle celebrazioni per i 100 anni della Federazione Italiana Sport Invernali. Non a caso nello stesso giorno e sempre a Milano come nel 1920.

Con il presidente Flavio Roda, Federica Brignone, Sofia Goggia, Dorothea Wierer, Michela Moioli, Federico Pellegrino e Dominik Paris si sono presentati, dopo l’ottima preparazione fin qui svolta grazie alla miglior gestione di trasferimenti e gruppi di lavoro, alla vigilia dell’inizio della nuova stagione che verrà inaugurata dalla Coppa del Mondo di sci alpino a Soelden (Aut) il 17/18 ottobre.

Dopo i saluti sportivi di Marco Tronchetti Provera, VicePresidente esecutivo e AD di Pirelli, sponsor federale, per l’occasione anche riferimento per l’ospitalità dei festeggiamenti, l’annuncio dell’imminente definizione del protocollo per la ripartenza di tutta l’attività a partire dal 15 ottobre, legato anche al progetto “FisiSicura” realizzato insieme allo sponsor “TechDow”, per sottolineare l’importanza dell’educazione in fatto di prevenzione e rispetto delle regole, ribadita anche dal prof. Galli per una realtà dove i comportamenti corretti in generale restano fondamentali. Quindi la scena è stata dedicata al libro edito in occasione della ricorrenza e al francobollo speciale già disponibile da oggi. Per Cortina2021 il Presidente della Fondazione Alessandro Benetton ha esposto con ottimismo il programma per il primo evento mondiale del prossimo anno con le priorità “Sport e territorio al centro”.

Because#wecare è la promessa per un’edizione tutta digitale, dedicata al rilancio economico e ai giovani. Sinergia e condivisione d’intenti anche per Tim Vision, sponsor dello sci alpino, nelle parole di Simone Cantagallo, nella funzione Institutional Communication, a preannunciare, oltre il centesimo anniversario del gruppo nel 2021, il nuovo progetto di comunicazione dedicato, attraverso i contenuti e le storie che seguiranno e racconteranno gli sport invernali tra le tante sfide del passato e del futuro