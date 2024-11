Sponsor: Barça-Nike, matrimonio stellare da 1,8 miliardi di euro. Subito alla firma nelle casse 158 milioni.

Barcellona e Nike proseguono il loro sodalizio commerciale/tecnico (l’azienda statunitense è l’attuale sponsor tecnico e fornire del materiale gara), nato alla fine del 1998. In arrivo una vera e propria cifra “monstre”. Secondo il quotidiano spagnolo “Mundo Deportivo” più di 1,8 miliardi di euro entreranno nelle casse della realtà catalana (con un bonus alla firma, pronti e via, di 158 milioni di euro). E’ un contratto complesso con vari step di rimodulazione economica verso l’alto, ma non terminerà prima del 2038 (la partnership proseguirà almeno per altre 14 stagioni consecutive). La parte fissa è stimata in oltre 1,7 miliardi di euro (circa 127 milioni di euro), con un elemento premiale (bonus) non inferiore ai 10 milioni annui. Nike ha dovuto la presenza di un avversario ostico come Puma (colosso tedesco dello sportswear).

Di seguito il testo del comunicato ufficiale rilanciato anche su “X”: “Barcellona e Nike, due marchi leader nel settore sportivo, sono lieti di annunciare un nuovo inizio con un accordo di partnership pluriennale, che entrerà in vigore questa stagione, che porta un nuovo modello di partnership strategica collaborativa tra le due organizzazioni. Questa nuova partnership consolida Nike come partner principale del club e partner tecnico ufficiale in tutte le squadre professionistiche e amatoriali, portando un modello unico che rafforza l’associazione dei marchi e alimenta la crescita globale del business della vendita al dettaglio e delle licenze. Nike ha un ruolo strategico chiave nelle operazioni di vendita al dettaglio del club e insieme al Barça Licensing & Merchandising unirà le forze nello sviluppo di piani specifici relativi alla creazione del prodotto, alla catena di fornitura e alla distribuzione globale.

Barcelona e Nike hanno firmato il loro primo accordo di sponsorizzazione nel 1998 e insieme hanno condiviso un profondo impegno per l’innovazione, la creatività e la ricerca dell’eccellenza, sia dentro che fuori dal campo e hanno vissuto un calcio straordinario in quattro diversi decenni in cui il Club ha vinto 4 Champions League, 12 scudetti, 7 Copa del Rey, 3 Coppe del Mondo per club, 3 Supercoppe europee tra gli altri. Da parte sua, la squadra femminile del Barça ha consolidato la propria posizione di leader nel calcio femminile, vincendo 9 scudetti, 3 Champions League e 9 Copa de la Reina in questo arco di tempo. Nelle altre quattro squadre professionistiche del club, il Barça ha vinto 58 campionati, 25 Coppe dei Campioni, 47 Copa del Rey, tra gli altri”.