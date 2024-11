Elezioni FSN: rieletto per il terzo mandato consecutivo Carlo Beninati (F.I.Ba.)

Carlo Beninati è stato eletto per il 3° mandato consecutivo alla presidenza della Federazione Italiana Badminton per il quadriennio olimpicp 2025-2028. L’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva si è tenuta quest’oggi a Roma presso il Salone d’Onore (nella foto in primo piano) del Palazzo “H” del CONI e ha visto l’elezione del Presidente uscente con 1.415 preferenze pari al 85,50 % dei voti validamente espressi.

Eletti anche i 9 membri del Consiglio Federale che al suo interno registra la presenza di tre donne e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

“Sono contento di essere stato eletto per la terza volta alla guida di questa grande famiglia – le parole del Presidente Carlo Beninati -. Voglio ringraziare tutti delegati presenti qui a Roma quest’oggi e la mia famiglia che mi ha accompagnato in questi anni. Trovarmi per la terza volta alla guida della Federazione rappresenta per me il mandato della maturità”.

Presente durante l’Assemblea Nazionale Elettiva anche il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli: “Ho sempre apprezzato il modo in cui la vostra Federazione ha sposato il mondo paralimpico – le sue parole -. Essere qui presente oggi mi ha fatto capire il perché. E’ sempre in bello infatti vedere la partecipazione delle ASD nelle Assemblee, perché la vitalità del movimento sportivo è sempre nelle mani dei dirigenti, degli atleti e dei tecnici”. (fonte: F.I.Ba.)



La presidenza dell’Assemblea è stata affidata all’avvocato Francesco Purromuto.