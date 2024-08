Prime il marchio di energy drink dello youtuber Logan Paul cresce nel mondo dello sport

(di Valerio Vulpis) – Prosegue il progetto marketing di espansione del brand “Prime“, energy drink destinato al mercato sportivo ideato dallo youtuber e pugile americano Logan Paul (assieme all’artista “KSI”). Dopo alcune collaborazioni importanti come il sodalizio commerciale con la WWE (wrestling) e UFC (promotion a stelle e strisce specializzata in eventi di mixed martial arts), l’eclettico atleta-artista ha stretto importanti collaborazioni anche nel calcio come il Bayern Monaco, il Borussia Dortmund, l’Arsenal e da poche ore anche la Juventus. Sarà, per diversi anni, la bevanda sportiva dei bianconeri e si inserirà nel secondo livello delle partnership (insieme a marchi come Enel, Cygames, Socios.com, EA FC 25, Balocco, Ganten, Eurobet.live e Zondacrypto), appena sotto gli investimenti degli sponsor visibili sulla maglia di gioco (vestirà il ruolo di “official hydration partner”). Sempre nel mondo dello sport Pime supporta in Portogallo il Benfica, in Spagna il Barcellona, nella MLB la popolare squadra dei L.A. Dodgers e nel basket i Toronto Raptors e i L.A. Lakers, oltre al nuovo progetto di football-entertainment denominato “Kings League“.

Gli investimenti della start up della coppia Paul Logan-KSI (quest’ultimo pseudonimo di Olajide Olayinka Williams Olatunji, detto JJ; è uno youtuber, rapper, comico, attore e anch’egli pugile professionista) proseguono anche a livello di testimonial: tra i più famosi il campione di football americano Patrick Mahomes (QB di Kansas City Chiefs), il calciatore del Milan e della nazionale portoghese Rafael Leao, la calciatrice svizzera (da quest’anno in forza alla Juventus Women) Alisha Lehmann, il centravanti del ManCity Erling Haaland, i fighter Alexander Volkanovski e Israel Adesanya (entrambi vincitori di cinture di peso nella UFC) o ancora il pugile Bud Crawford (nato a Omaha nel Nebraska), detentore del titolo pesi welter WBO dal lontano 2018.

L’attenzione al mondo dello sport, da parte del 29enne Logan Paul, è strettamente collegato alla strategia marketing di Prime, che intende farsi conoscere non solo gli USA dai teen-ager, diventandone bevanda sportiva di riferimento. Il giovane imprenditore è tra i più famosi content creator dell’ultimo decennio. Dopo il debutto su Youtube ha deciso di intraprendere la carriera di pugile e wrestler, riuscendo a entrare nella WWE, dove, a sorpresa, ha anche conquistato il titolo dello WWE United States Championship. A rafforzare questo posizionamento distintivo vi è anche la forte presenza sui social media (di recente Netflix, tra l’altro, gli ha dedicato una docu-serie sulla sua vita e sul recente successo in ambito imprenditoriale), dove conta più di 27 milioni di follower su Instagram, oltre a 23 milioni di iscritti sul canale Youtube (dove spopola tra i più giovani per i suoi video irriverenti e per niente “politically correct“). Un successo, però, che non sempre è coinciso con i favori dei media americani, che lo hanno spesso criticato per alcuni video troppo forti in termini di contenuti (aspetto, quest’ultimo, che potrebbe un giorno pagare nel rapporto con i brand sportivi, sempre più attenti al tema della “reputation“).