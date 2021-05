Banca Ifis nuovo second sponsor di maglia dell’UC Sampdoria

Banca Ifis è il nuovo sponsor di maglia (nel ruolo di “second sponsor”) dell’UC Sampdoria. L’istituto bancario ha stretto un sodalizio per un massimo di tre partite in questa stagione, ma sarà presente anche nella prossima stagione (con opzione per quella successiva). Banca Ifis si affianca a Very mobile, attuale main sponsor.

Fondata nel 1983 da Sebastien Egon Fürstenberg, figlio di Clara Agnelli, Banca Ifis è quotata dal 2003 alla Borsa valori di Milano nel segmento FTSE Italia Star.