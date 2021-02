BEKIND È NUOVO PARTNER DI eSERIE A TIM | FIFA21 CHE ISTITUISCE IL PREMIO FAIR-PLAY

BeKind è il nuovo “official partner” della eSerie A TIM | FIFA21. Grazie all’accordo siglato con Infront, advisor commerciale della eSerie A TIM, BeKind (snacks) e i suoi prodotti avranno un ruolo importante all’interno della competizione, veicolo attraverso cui il brand punta a far conoscere le proprie barrette ad un pubblico di gamers ed appassionati di Esports.

eSerie A TIM | FIFA21 ed i suoi ProPlayers rappresentano l’apice di una community, quella del gaming, basata sì sulla competitività ma anche sulla correttezza e sul rispetto. La competizione diventa così la piattaforma ideale per veicolare il messaggio valoriale che contraddistingue BeKind: “build a kinder world” il quale avrà il culmine con il Premio “BeKind Fair-Play” che sarà assegnato al giocatore che si metterà in mostra per correttezza e rispetto dell’avversario