Arriva The Art of Fighting 5. Le grandi sfide tra pugili italiani tornano a Milano 

Dopo il successo di pubblico dello scorso dicembre, la promotion TAF torna nel capoluogo meneghino con una nuova serata dedicata agli sport da combattimento, con la boxe a far la parte del leone.

“The Art of Fighting 5” andrà in scena sabato 13 aprile all’Allianz Cloud di Milano, con inizio alle ore 20:00 e in diretta su DAZN. L’evento prevede 6 incontri professionistici di boxe, di cui la metà con un titolo in palio, tra i pugili più competitivi e seguiti del momento, e un bonus fight di Mixed Martial Arts che promette emozioni forti.

«Il pubblico milanese ci ha premiato, quindi eccoci con un nuovo show» spiega Edoardo Germani, Founder di TAF. «Vogliamo trasmettere quanto lo sport possa cambiare in meglio la vita delle persone, attraverso le performance e le storie dei nostri pugili».

L’incontro principale del programma è la sfida più attesa degli ultimi anni dagli appassionati. Dario Morello, già campione italiano e internazionale, difenderà il titolo WBC del Mediterraneo dei pesi Medi dall’assalto dell’imbattuto Luca Chiancone, che ha la cintura di campione d’Italia in bacheca.

Uno scontro tra atleti agli antipodi: Morello, 30 anni, è forte nella tattica e a livello di difesa. Chiancone, 26 anni, invece ha le mani pesantissime e uno stile votato all’attacco.

Il co-main event riporta sul ring Jonathan Kogasso, pugile congolese 28enne, imbattuto e artista del KO, che da bambino ha lasciato il suo Paese per l’Italia, in cerca di una vita migliore. Kogasso affronterà l’insidioso svedese Goran Babic con l’obiettivo di strappargli il Titolo WBC del Mediterraneo dei pesi Massimi Leggeri.

Un altro match che promette battaglia è quello tra Akrem Aouina, tunisino di 29 anni che vive da tempo in Italia, e il più giovane romano Pietro Rossetti, con in palio la cintura di campione d’Italia dei pesi Welter. Per Aouina si tratta dell’esordio sotto la supervisione dell’ex campione del mondo Giacobbe Fragomeni, a cui si è affidato di recente. Rossetti, già campione italiano ed europeo, scalpita per rifarsi dopo l’ultima sconfitta, arrivata all’estero contro un fortissimo avversario.

Il palcoscenico di TAF verrà calcato anche da Alessio Lorusso, ex campione europeo determinato a rilanciarsi. Inoltre la serata offrirà un match di MMA con protagonista il veterano Paolo Zorzi, guardia del corpo del rapper Gué. (fonte: TAF)