Udinese Calcio, un club conosciuto in tutto il mondo che partecipa al campionato di calcio italiano di Serie A. APU Apustaja , popolare moneta meme, ha annunciato una partnership globale con, un club conosciuto in tutto il mondo che partecipa al campionato di calcio italiano di Serie A.

Questa partnership sarà operativa fin da subito per la stagione calcistica 2024/2025 e rientra in una crescente campagna di promozione globale, nell’ambito della quale le attività di APU vengono pubblicizzate con sempre maggiore frequenza dai principali media in tutto il mondo anche grazie ad altre collaborazioni di alto profilo già intraprese in ambito sportivo, compresi i ccampionati mondiali di pugilato.

Nell’ambito di questa partnership, il logo di APU sarà ben visibile sulle maniche della divisa da gioco dell’Udinese, nei pannelli LED posizionati lungo il campo durante le partite casalinghe, in altre importanti risorse di marketing, compresi i social media, nei pannelli di sfondo utilizzati durante le interviste e nei biglietti delle partite a scopo promozionale.

Queste le dichiarazioni di Udinese Calcio: “Siamo orgogliosi di annunciare la nostra partnership con APU, una delle aziende più innovative e coinvolgenti nel settore delle criptovalute. Anche noi, come APU, siamo innovatori; riteniamo che vi possano essere molti aspetti in comune tra le nostre aziende per quanto riguarda i principi e le migliori pratiche e siamo molto entusiasti di esplorarli ulteriormente. Il nostro club sta al passo coi tempi e siamo lieti di iniziare a collaborare con una piattaforma leader che ha già conquistato la fiducia di molti marchi nel mondo dello sport.”

Un portavoce di APU ha dichiarato: “Questa giornata è motivo di grande orgoglio per la comunità di APU. Siamo entusiasti di annunciare la nostra partnership con Udinese Calcio, che rafforza ulteriormente la visione di integrare la cultura della nostra moneta meme nel mondo degli sport più popolari e raggiungere un pubblico globale. La Serie A è uno dei principali campionati di calcio al mondo e rappresenta una grande piattaforma tramite cui APU Apustaja potrà mostrare il proprio potenziale e il divertimento che offre a milioni di appassionati di calcio a livello globale.”

“Inoltre, APU.com collaborerà con l’Udinese per promuovere e diffondere iniziative di sostenibilità. Sfruttando la grande partecipazione e la diversità della nostra comunità, puntiamo a incrementare l’impegno dell’Udinese in materia di sostenibilità ambientale, incoraggiando le pratiche ecosostenibili, supportando i progetti verdi e promuovendo azioni di sensibilizzazione sull’importanza della sostenibilità. Unendo i nostri sforzi, aspiriamo a creare un impatto positivo che vada oltre il contesto delle criptovalute e favorisca la costruzione di un pianeta più sano per le generazioni future.” (fonte: Udinese)