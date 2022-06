Antonio Urso eletto Segretario Generale IWF. Nuova pagina nella storia della pesistica mondiale

Il Presidente FIPE, Antonio Urso, è stato eletto Segretario Generale e Tesoriere della Federazione Internazionale di Pesistica Olimpica, la IWF. Nelle votazioni on line avvenute nel pomeriggio, Urso ha ricevuto 64 voti, uno in più del peruviano José Carlos Quinones che, sabato scorso, in una votazione poi annullata a causa di irregolarità, era stato inizialmente eletto.

“Abbiamo aspettato 12 anni, ma io sono una persona paziente” dice sorridendo Antonio Urso (nella foto in primo piano9, che è stato subito raggiunto dalla telefonata di congratulazioni del Presidente del CONI Giovanni Malagò : “Gli ho detto che avrò bisogno di lui” dice Urso, facendo ovviamente riferimento al travagliato percorso della IWF in ambito CIO e all’ultimatum ricevuto da Bach.