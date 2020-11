Antonello (FC Inter) al Sole 24Ore: “Il nuovo sponsor di maglia arriverà dall’Asia…”

L’AD dell’FC Inter Alessandro Antonello, è intervenuto sul quotidiano economico “Il Sole 24Ore” per spiegare le future strategie del club: “L’Asia, ma soprattutto la Cina sarà l’area da cui arriverà il nuovo main sponsor al posto di Pirelli (attuale jersey sponsor, nda) che avrà un ruolo diverso“.

Sempre il n.1 dell’Inter ha fornito ulteriori informazioni sul tema “stadio”: “I trend di bilancio rendono ancora più urgente la realizzazione di uno stadio di qualità e di un distretto dello sport nella area di San Siro. Le aree, dotate di servizi aggiuntivi per il pubblico, per cui siamo in overbooking, coprono attualmente il 4% contro una media europea del 15%“.