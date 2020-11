Annunciata ieri la app di “Iqoniq”: fra ritardi e innovazione ecco come cambia il fan engagement

(di Marco D’Avenia) – Nella giornata di ieri Iqoniq, società internazionale specializzata nella fan management sportiva fondata a Monte Carlo nel 2019, ha annunciato per il 1° trimestre del 2021 l’ingresso sul mercato della sua applicazione. L’azienda vanta una serie di collaborazioni di tutto rispetto e in pochissimo tempo si è affermata come punto di riferimento per quelle società sportive che intendono aprire un canale più diretto e interattivo con i propri tifosi.

In realtà l’applicazione, come si legge sul comunicato ufficiale di “Iqoniq”, doveva essere lanciata quest’anno (si era parlato inizialmente della data del 27 novembre). Poi la pandemia ha rallentato il tutto, facendo slittare l’esordio, negli store digitali, al 2021. La app permetterà ai tifosi delle squadre affiliate alla società monegasca di guardare, in tempo reale, i risultati della propria squadra del cuore, interagire in tempo reale con i propri beniamini e partecipare a quiz e giochi a premi in modo tale da ottenere sconti esclusivi sul merchandising.

Sebbene giovanissima “Iqoniq” sta rivoluzionando il modo di gestire il rapporto coi tifosi da parte delle società e questo è confermato dal ventaglio di partnership di cui l’azienda dispone. Vi troviamo infatti AS Roma (di cui è sleeve sponsor da quest’anno), la casa automobilistica di Formula 1 McLaren, Valencia CF, la stessa “Liga” (Lega Serie A spagnola), FK Zenit San Pietroburgo (campioni in carica della Premier League russa), di recente la “DS Techeetah” (team di Formula E) e tante altre società appartenenti ad altre realtà sportive.

Secondo quanto risulta a Sporteconomy, Iqoniq sta chiudendo una partnership multi-club (nel caso specifico in Italia) con un importante advisor di profilo internazionale. Al termine di questa operazione la società monegasca si troverà al fianco di 6 club di calcio tricolori.