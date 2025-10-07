Angelico è il fashion partner degli eventi LBA

LBA ha annunciato l’accordo con il marchio Angelico come fashion partner e che vedrà il brand vestire lo staff di Lega Basket negli Eventi di Lega per due stagioni a partire dalla “Frecciarossa Final Eight 2025“.

“Siamo felici di dare il benvenuto ad Angelico come nostro Fashion Partner – ha affermato il Presidente di LBA Umberto Gandini – Questo accordo rappresenta un’ulteriore conferma di come la Lega Basket stia crescendo anche nel campo dell’immagine e dello stile. Angelico, con la sua esperienza e il suo prestigio, si inserisce perfettamente nel nostro percorso di valorizzazione del basket italiano, con l’obiettivo di rendere ogni aspetto del nostro sport sempre più distintivo e professionale”.

“Il basket per noi è sempre stato lo sport di riferimento – ha dichiarato Alberto Angelico, Amministratore Unico di Angelico Retail – Oltre agli storici ed indimenticabili anni con Pallacanestro Biella, abbiamo vestito squadre come Panathinaikos, CSKA Mosca e Detroit Pistons, sintomo di quanto noi credessimo in questo sport e di come gli addetti ai lavori reputino il nostro brand ideale da affiancare alla propria squadra. Senza dimenticare molti giocatori che, a stagione o carriera ultimata, ci scrivono felici di aver indossato un nostro abito per qualche occasione speciale. Oggi vestiamo ancora realtà come Reyer Venezia, Fortitudo Bologna e Biella: piazze dove la passione viene prima di ogni cosa. Per noi essere fashion partner della Frecciarossa Final Eight è motivo di orgoglio e rappresenta un ulteriore tassello nella vicinanza tra Angelico e la palla a spicchi”.