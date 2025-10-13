Stojanovska (BM di Wizz Air): “Il nostro supporto trova coerenza tra i valori della Venicemarathon, il marchio e la missione di Wizz Air”.

(di Valerio Vulpis) – Domenica 26 ottobre 2025 si corre la 39ima edizione della VeniceMarathon, uno degli appuntamenti internazionali di running più importanti presenti nel nostro Paese. Anche quest’anno è stato scelto un percorso unico: partenza di fronte a Villa Pisani, Riviera del Brenta, e Venezia, con passaggio sul Ponte di Barche, Piazza San Marco, il Campanile e Palazzo Ducale.

La 42K, gara internazionale sulla distanza olimpica di Km 42,195, disciplina più classica ed affascinante dell’atletica leggera, è una maratona riconosciuta a livello mondiale dalla World Athletics e certificata “Bronze Label.” La 21K, inserita nel programma per la prima volta nel 2022, prevede la partenza da Mestre centro e arrivo alla Riva Sette Martiri. La 10K, è la corsa sui dieci chilometri tra i più suggestivi del mondo, gli ultimi della Venicemarathon. Le Family Run (corse non competitive organizzate in varie località della provincia) poi uniscono ragazzi, famiglie e tutti coloro che vogliono passare una giornata all’insegna della salute e del divertimento, coinvolgendo i partecipanti nell’atmosfera della maratona.

Un pacchetto di eventi, non solo sportivi, che, negli anni, ha trasformato la Venicemarathon in un format di sport-entertainment di successo. Per comprendere meglio le logiche marketing, che hanno portato, già alcuni anni, fa Wizz Air (compagnia aerea low cost ungherese con base nei pressi di Budapest) a legarsi all’immagine di questa manifestazione abbiamo intervistato Viktorija Stojanovska (brand Manager di Wizz Air) – nella foto sotto

Viktorija Stojanovska – Brand Manager di Wizz Air – nella foto – credits @Venicemarathon press office

D: Quali sono state le motivazioni principali (oltre alla visibilità) che vi hanno spinti a diventare title sponsor della Venicemarathon? In che modo i valori della maratona (inclusione, sostenibilità, turismo sportivo, ecc.) si sposano con quelli di Wizz Air e come intendete sfruttare questa sinergia?

R: Oltre alla visibilità, la nostra motivazione principale per diventare title sponsor della Maratona di Venezia risiede nel forte allineamento tra i valori fondamentali della maratona, il marchio e la missione di Wizz Air. La Maratona di Venezia è un evento sportivo iconico e anche una celebrazione della diversità, della resilienza e dell’energia positiva. Queste qualità riflettono perfettamente lo spirito di Wizz Air e il nostro impegno quotidiano nei confronti dei passeggeri, che sono al centro di tutte le nostre attività. Vediamo una chiara sinergia con i nostri continui sforzi per ridurre il nostro impatto ambientale, con un’età media degli aeromobili di quasi cinque anni. Puntiamo a ridurre significativamente le nostre emissioni di carbonio per passeggero/km entro il 2030 e in questo momento stiamo volando verso la decarbonizzazione con 52,2 grammi di CO2 per passeggero/km nell’anno finanziario 2025, uno dei migliori e più bassi dell’intero settore. Intendiamo sfruttare questa partnership attraverso campagne integrate che celebrano sia la corsa che il viaggio come esperienze stimolanti e unificanti, evidenziando Venezia come un centro di cultura e resilienza, posizionando Wizz Air come la compagnia aerea che collega le persone a viaggi così significativi. Sostenere la Maratona di Venezia rafforza anche il nostro legame e il nostro impegno costante nei confronti della città e dell’intera regione Veneto, dove continuiamo ad espandere le nostre attività e a rafforzare la nostra presenza locale.

D: Quali obiettivi specifici commerciali e di marketing vi siete dati con questa partnership (per esempio aumento brand awareness in Italia o all’estero, acquisizione clienti, vendite, traffico sulle rotte, ecc.)? E quali risultati concreti potete già condividere finora?

R: I nostri principali obiettivi commerciali sono aumentare la brand awareness in Italia, rafforzare il coinvolgimento emotivo e supportare il traffico sulle nostre rotte per Venezia. La maratona ci offre una potente piattaforma di storytelling per entrare in contatto con viaggiatori e appassionati di sport. Finora, abbiamo registrato un maggiore coinvolgimento sui canali digitali, un maggiore interesse per i voli per Venezia e un forte sentiment positivo verso il ruolo di Wizz Air negli eventi locali.

D: Quali iniziative avete pianificato o messo in campo per coinvolgere chi parteciperà alla Venicemarathon — e più in generale gli appassionati di running — sia prima che durante l’evento (esperienze on-site, promozioni, contenuti digitali, community)?

R: In vista dell’evento, runner e visitatori potranno incontrarci presso lo stand Wizz Air all’interno dell’Exposport Venicemarathon Village, dove ospiteremo attività interattive in loco per partecipanti e ospiti. Il giorno della gara, il nostro stand WIZZ offrirà attività coinvolgenti, omaggi e opportunità di vincere premi, creando uno spazio divertente e dinamico che celebra lo spirito della maratona e la comunità Wizz Air.

D: In che modo questa partnership contribuisce al posizionamento di Wizz Air nel mercato italiano del trasporto aereo? Vi aiuta a differenziarvi rispetto agli altri vettori low‑cost, oppure a veicolare un messaggio più premium / di sostenibilità?

R: Questa partnership rafforza l’immagine di Wizz Air come qualcosa di più di una semplice compagnia aerea low-cost. Pur mantenendo il nostro impegno nell’offrire opportunità di viaggio a prezzi accessibili, puntiamo anche a costruire legami significativi con le comunità che serviamo. Sostenere la Maratona di Venezia trasmette un messaggio chiaro: siamo una compagnia aerea giovane, ci concentriamo sulla decarbonizzazione e siamo una compagnia aerea responsabile che crede nell’inclusione, nella salute e nella gioia condivisa del viaggio.

D: Con la continua espansione di Wizz Air in Italia (nuove rotte, più destinazioni, maggiore presenza negli aeroporti italiani), come la base di Venezia, Roma o Milano, come si integra questa sponsorizzazione nella strategia locale? C’è un legame diretto tra le rotte servite e gli atleti / partecipanti che la Venicemarathon attira annualmente?

R: Continuiamo ad espandere la nostra rete in Italia, con nuove rotte e nuovi aeromobili allocati nelle nostre basi di Venezia, Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Catania. Lanciamo anche nuove rotte in altri aeroporti del Paese, come Genova, Treviso, Verona, Palermo, Pescara e Torino. In totale, offriamo quasi 250 rotte da e per l’Italia in 32 Paesi e disponiamo di 29 aeromobili. Inoltre, impieghiamo direttamente oltre 1200 italiani in tutta l’azienda. La Maratona di Venezia attrae migliaia di podisti e visitatori dall’estero, molti dei quali provengono da destinazioni che serviamo direttamente. Grazie alla partnership con questo evento, non solo supportiamo l’ecosistema turistico locale, ma facilitiamo anche l’arrivo di partecipanti internazionali che possono raggiungere Venezia facilmente e a prezzi accessibili con Wizz Air. È una sinergia naturale tra mobilità aerea e turismo sportivo.

D: Guardando avanti, come intendete evolvere questa partnership nei prossimi anni? Avete idee per rendere la presenza Wizz Air sempre più integrata nell’esperienza della Venicemarathon o in eventi analoghi di running? E come misurerete il ROI nel medio termine per capire se proseguire ed estendere questi investimenti?

R: Guardando al futuro, vogliamo rafforzare l’integrazione con la maratona. Valuteremo il successo attraverso KPI chiari: tassi di coinvolgimento, performance del percorso, sentiment del brand e sondaggi tra i clienti. L’obiettivo è trasformare questa sponsorizzazione in una piattaforma a lungo termine per promuovere viaggi attivi e responsabili in tutta Europa.