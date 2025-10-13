Eventi – La FIPE protagonista al Festival dello Sport 2025 di Trento.

Si è ufficialmente conclusa l’ottava edizione de Il Festival dello Sport di Trento, la manifestazione organizzata da La Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing, in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento, il Comune di Trento, l’Università degli Studi di Trento e l’APT di Trento, con il patrocinio del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico. La Federazione Italiana Pesistica (FIPE) è stata protagonista assoluta dell’edizione 2025, portando a Trento tutte le proprie attività e i propri progetti all’interno del Camp Pesi, un’area di oltre 200 m² che ha attirato migliaia di visitatori tra famiglie, ragazzi, bambini e appassionati.



Nel corso dei quattro giorni, la FIPE ha proposto un programma ricco e variegato che ha spaziato dalla Pesistica Olimpica al Gioca FIPE, fino allo STHLN e al Powerlifting, permettendo a chiunque di scoprire da vicino le diverse anime della Federazione.La giornata di oggi è stata dedicata al Gioca FIPE Day, l’attività principale di questa domenica, che ha animato la mattinata con circuiti e sfide pensate per bambini e ragazzi.



Un momento di grande partecipazione e divertimento, arricchito dalla presenza dell’atleta olimpico Mirko Zanni, testimonial del progetto. L’iniziativa è stata realizzata grazie al prezioso supporto di Ecopneus, Sustainability Partner della FIPE, che ha fornito la pavimentazione in gomma riciclata Tyrefield su cui si sono svolte tutte le attività del del festival, portando l’attenzione sul legame tra sport e sostenibilità.



“Il Festival dello Sport 2025 si è confermato un’occasione straordinaria per valorizzare il messaggio che lo sport e il rispetto per l’ambiente possono e devono viaggiare in sinergia” – dichiara Giorgio Pisano, Responsabile Sviluppo Mercati di Ecopneus.



“Siamo particolarmente soddisfatti di aver visto un’ampia partecipazione, soprattutto da parte dei più giovani durante l’appuntamento GiocaFIPE, che, sulle superfici Tyrefield in gomma riciclata, hanno potuto divertirsi e sperimentare in prima persona il valore di uno sport responsabile.”Un ringraziamento speciale va anche a Erreà, che ha contribuito in modo significativo a tutte le attività, partecipando al Meet & Greet di sabato con il proprio Presidente e vestendo con le proprie divise tutto lo staff presente al Camp Pesi.



LA FIPE A IL FESTIVAL DELLO SPORT DI TRENTO – IN PILLOLE

– 36 ore di attività in 4 giorni

– 4 discipline portate al Festival: Pesistica Olimpica, GiocaFIPE, STHLN e Powerlifting

– Oltre 1000 bambini coinvolti grazie al GiocaFIPE

– 200 m² di area a disposizione (Camp Pesi)

– 150 m² di pavimentazione in gomma riciclata fornita da EcopneusCOPERTURA MEDIATICA

– Oltre 160.000 visualizzazioni sui contenuti legati al Festival

– Oltre 90.000 account raggiunti

– Oltre 10.000 interazioni tra like, commenti, salvataggi e condivisioni