America’s Cup – Sfuma l’ipotesi Brindisi. Le World Series di vela si terranno in Arabia Saudita

(di Marcel Andrè Vulpis) – Adesso è finalmente ufficiale: sfuma l’ipotesi Brindisi in sostituzione della Sardegna.

Le “World Series“, regate preparatorie alla 37ima edizione dell’America’s Cup (il più antico e importante trofeo velico al mondo), infatti, si terranno dal prossimo 30 novembre al 3 dicembre 2023 a Jeddah, in Arabia Saudita (lo Stato arabo ormai è l'”ombelico” di molti eventi di sport-business a partire dal calcio). Dopo un forcing serrato della municipalità di Brindisi e di Regione Puglia non si è arrivato a chiudere il cerchio per prendere il posto della Regione Sardegna, che, nei giorni precedenti, aveva contestato alcuni aspetti dell’accordo (a partire dai 6 milioni di euro di location fee considerata troppo onerosa, a fronte di un ipotetico ROI di 14 milioni di euro in caso di assegnazione dell’evento).

Lo ha ufficializzato, nelle ultime ore, Grant Dalton, CEO di America’s Cup Events (ACE).

Per Brindisi resta in piedi l’ipotesi di ospitare un evento prima della competizione ufficiale, prevista a Barcellona (dove si stanno allenando i diversi team) nell’ottobre 2024 (nella foto in primo piano il logo ufficiale dell’evento). “L’interlocuzione con i vertici di America’s Cup Events sta procedendo in maniera molto serrata. Nelle ultime due settimane abbiamo iniziato a lavorare per una tappa in Puglia, a Brindisi, e siamo fiduciosi di poter organizzare un evento dell’America’s Cup a Brindisi nella primavera del 2024” si legge in una nota di ACE.

Sempre Dalton ha commentato l’importanza di investire sul mercato arabo: “Come punto massimo della vela, so che la 37ima America’s Cup e i suoi eventi preliminari possono essere utilizzati come evento positivo con molta influenza su diversi aspetti. Quando guardiamo all’opportunità di crescita del nostro sport che esiste in Medio Oriente, abbiamo dati assai significativi. Il 67% della popolazione saudita è sotto i 34 anni, la partecipazione delle donne nello sport e nelle attività fisiche è cresciuta del 149% negli anni recenti…”.

Sotto il profilo tecnico-sportivo la 1a tappa delle World Series verrà ospitata dal comune catalano di Vilanova (si scenderà in acqua con scafi classe AC40), mentre inizialmente l’avrebbe dovuta gestire Regione Sardegna. Poi l’organizzazione delle Series si sposterà in Arabia Saudita (le gare verranno sono in programma nelle acque del Mar Rosso), mentre la terza ed ultima prova del circuito (questa volta con scafi AC75) si terrà a Barcellona, sede della prossima rassegna dell’America’s Cup.

Impegnati i 6 team iscritti all’America’s Cup 2024: Team New Zealand (detentori del trofeo velico), Luna Rossa (ITA), Ineos Britannia (GB), American Magic (USA), Alinghi (SVI) e Orient Express (FRA).