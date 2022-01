Amazon Prime Video nuovo retro sponsor di maglia del River Plate

(di Giuseppe Berardi) – Amazon Prime Video è il nuovo retro sponsor di maglia del River Plate (club della prima divisione argentina). Il brand di Jeff Bezos ha siglato con il club argentino un accordo della durata di 1 anno.

In virtù dell’accordo, la piattaforma di streaming di proprietà del colosso dell’e-commerce Amazon, sarà presente sul retro della maglia ufficiale da gara e sulle divise da da allenamento. I dettagli economici dell’accordo non sono stati rivelati ma alcuni media argentini rivelano che la cifra potrebbe aggirarsi intorno ai 2,5 milioni di dollari.

Il presidente del River Plate, Jorge Brito ha dichiarato: “È un orgoglio per noi aver concluso questo accordo con una società prestigiosa come Amazon Prime Video. Si tratta del primo club con cui Amazon Prime Video stringe una partnership di questo tipo in Argentina. Questa collaborazione è solo l’inizio, perchè due brand così importanti e tanto amati dal pubblico possono creare tante altre iniziative”. Ha concluso il patron del club argentino.

Amazon Prime Video si unisce a Turkish Airlines (main jersey partner), al marchio di abbigliamento sportivo adidas (sponsor tecnico), alla società spagnola Codere, alla piattaforma Socios.com e al colosso dei videogiochi Konami come sponsor principale del club con sede a Buenos Aires.

Quella con il River Plate non è la sola sponsorizzazione nel mondo del calcio per Amazon. In Italia la società di e-commerce è sponsor di manica del Napoli e in Sud America ha siglato di recente un accordo con il San Paolo per la Copa Libertadores.