AMAZON PARTE DA NAPOLI

(Camilla Taviti) – Da domenica 22 agosto, sulla manica sinistra della maglia azzurra del Napoli, c’è un nuovo sponsor: Amazon.

Per quanto concerne Amazon Prime, invece, c’è un’attività parallela che il Presidente, Aurelio de Laurentis, porta avanti con Amazon per la produzione di contenuti che riguardano un po’ il cinema e un po’ il Napoli, ma non sono parte di questo accordo. Noi, come club, faremo attivazioni che vedranno protagonisti anche i nostri giocatori, sia per la squadra che per lo sponsor, dei quali abbiamo i diritti di immagine nei loro paesi d’origine come Zieliński in Polonia ad esempio. “Questa è una chiave importante nello sviluppo internazionale del Napoli” – continua Serena Salvione – detenere diritti d’immagine di giocatori che vengono da 20 paesi del mondo è fondamentale.