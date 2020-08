Amadori nuovo partner Coni e ItaliaTeam in vista di Tokyo2020

Amadori, azienda cesenate fra i leader in Italia nel comparto agroalimentare e specialista del settore avicolo, diventa “ambasciatore” delle carni bianche di alta qualità e promotore di sani stili di vita e lancia il progetto “Amadori alimenta lo Sport”, con cui intende farsi promotore del binomio vincente fra nutrizione varia ed equilibrata e regolare attività fisica.

Il kick-off è l’annuncio della partnership fra Amadori e CONI: il gruppo alimentare, fondato a Cesena oltre 50 anni fa, si unisce al panel dei partner ufficiali del Comitato Olimpico Nazionale.

Amadori diventa anche fornitore ufficiale di Casa Italia ai prossimi Giochi di Tokyo e dei centri di preparazione olimpica, dove gli atleti dell’Italia Team – la squadra olimpica nazionale – in questi mesi si stanno preparando, nelle rispettive discipline, per il più importante appuntamento sportivo mondiale.

“Le nostre filiere d’eccellenza sono caratterizzate da plus differenzianti nella loro categoria, che rispondono ai bisogni di qualità, sicurezza, gusto e apportano proteine nobili ed elementi nutrizionali essenziali nella dieta quotidiana per diverse categorie di persone: dagli sportivi di ogni livello alle donne in gravidanza, dalla popolazione più matura fino ai bambini – spiega Corrado Cosi, Direttore Centrale Marketing Strategico e R&S Amadori. “Per tutti loro la nostra azienda si fa promotrice della ‘cultura’ delle carni bianche di alta qualità, attraverso le diverse linee di prodotti provenienti dalla filiera integrata Amadori, 100% italiana e certificata in ogni fase della produzione.”