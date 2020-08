Malagò (CONI): Non stiamo bluffando, stiamo letteralmente scherzando con il fuoco.

Conferenza stampa senza veli del presidente del CONI, Giovanni Malagò (nella foto) sul tema della legge delega.

“Se dovesse cadere la legge delega sulla riforma dello sport, le conseguenze con il CIO, in termini di sanzioni saranno sicure e immediate. Non saremmo i primi e neanche gli ultimi: per molti paesi che non hanno applicato la carta olimpica tutti sapete come è andata. Sarebbe una sconfitta unica per l’Italia e una perdita di credibilità clamorosa proprio dopo aver avuto fiducia con l’organizzazione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Non stiamo bluffando, stiamo letteralmente scherzando con il fuoco” – lo ha dichiarato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in conferenza stampa, a margine della Giunta di stamattina.

“…Questo governo (guidato dal premier Giuseppe Conte, nda) si è impegnato anche ufficialmente con la garanzia che massimo entro agosto avrebbe sistemato una situazione assolutamente non più sostenibile. Non è assolutamente una pressione del Coni, ma una precisa disposizione del CIO” ha sottolineato sempre il numero 1 dello sport italiano.