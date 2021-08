Altrad nuovo main sponsor degli All Blacks per i prossimi sei anni

(di Guido Paolo De Felice) – La società francese di servizi di costruzione Altrad diventerà il nuovo sponsor principale della nazionale di rugby degli All Blacks dopo aver concluso un accordo di sei anni con la Federazione neozelandese di rugby.

L’accordo, che partirà ufficialmente dal 2022, vedrà la Altrad diventare lo sponsor principale di tutte e cinque le squadre neozelandesi, ovvero All Blacks, All Black Sevens, Black Fern Sevens, Māori All Blacks e New Zelanda U20.

Rumors riguardanti l’accordo circolavano già da tempo, visto che l’attuale contratto tra la compagnia assicurativa statunitense AIG e la New Zealand Rugby sarebbe scaduto alla fine della stagione. AIG, il primo sponsor front-of-jersey degli All Black, aveva rivelato già nel corso del gennaio 2020 che non avrebbe rinnovato l’accordo in essere.

Altrad, che ha già una forte presenza in questo sport, è l’attuale sponsor principale della maglia della squadra nazionale francese, nonché proprietaria del Montpellier Herault Rugby Club.

L’ accordo quinquennale con la nazionale francese si estende dal 2019 al 2023 e vale circa 7 milioni di euro (8,2 milioni di dollari) all’anno.

Stando ad alcune dichiarazioni rilasciate lo scorso aprile a L’Équipe, il proprietario di Altrad, Mohed Altrad, ha affermato che uno studio dell’agenzia di ricerca Kantar Sports, per conto della FFR (Federazione francese di rugby), condotto prima della pandemia di Covid-19, ha quantificato il valore della potenziale partnership con gli All Blacks in 13 milioni di dollari (circa 11 milioni di euro) all’anno. La sua ipotesi era che i diritti varrebbero meno ora per il periodo di accordo proposto dal 2022 al 2023. Ha detto: “Il prezzo entra in gioco in modo significativo perché, lo ripeto, gli importi prima o dopo la pandemia non sono più gli stessi”.

Commentando il nuovo accordo, Mark Robinson, amministratore delegato di New Zealand Rugby, ha dichiarato: “Nel creare questa partnership, abbiamo riconosciuto i principi fondanti di coraggio, rispetto, solidarietà, convivialità e umiltà di Altrad come particolarmente rilevanti per il nostro sport e con il supporto della loro impronta internazionale, continueremo a costruire la nostra dinastia nel rugby su scala globale.”

“Siamo entusiasti – ha continuato Robinson – dell’opportunità per entrambe le parti di approfondire le connessioni con le comunità fornendo camp di allenamento targati All Blacks a bambini e giovani e insegnamenti di leadership in tutto il mondo”.