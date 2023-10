All’HF Lorenzoni la Supercoppa Italiana di hockey prato

L’HF Lorenzoni batte 5-0 il Butterfly HCC e conquista la Supercoppa 2022/23 nella gara disputatasi oggi, sabato 30 settembre, al CPO Giulio Onesti di Roma. Per il sodalizio piemontese, detentore della coppa Italia 2022/23, si tratta del quarto successo in cinque edizioni del trofeo federale, di cui si conferma regina indiscussa: contro le romane, campionesse d’Italia in carica, in successo chiaro e mai realmente in discussione; gara già instradata nel primo quarto, grazie ai gol di Di Blasi al 7’ e al 2-0, un minuto più tardi, firmato da Raimo. Poi sale in cattedra De Biase (poi premiata come miglior giocatrice) che firma una tripletta su azione (26’, 39’ e 57’); nell’ultimo periodo (50’) il Butterfly ha l’opportunità di segnare il gol della bandiera, ma il rigore di Di Paola è neutralizzato dalla parata di Fadieieva.