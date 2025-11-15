FSN – Gabriele Vescio è il nuovo presidente FIPM.

Gabriele Vescio, con il 61.22% (499.618 voti) è stato eletto alla guida della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, questa mattina nel corso dell’Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva, che si è svolta a Roma presso l’Aula Magna del Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa “Giulio Onesti”. L’altra candidata, Maria Elena Panetti, ha ottenuto il 38.78% (316.446 voti).

Complessivamente gli aventi diritto al voto partecipanti sono stati 45 (27 in proprio e 18 per delega) per 816.064 voti.