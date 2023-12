Al via il nuovo progetto di Macron Campus

Questo nuovo progetto prevede infatti la realizzazione di due nuovi building in un’area contigua a quella dell’attuale Headquarters di Macron.

Lo sviluppo di Macron è strettamente legato allo sviluppo della sua sede che già si distingue per la presenza di ampie aree verdi, un forte impegno per la sostenibilità ambientale e spazi dedicati al benessere delle persone, che siano esse dipendenti o ospiti in visita.

Il futuro Campus sarà multifunzionale, con spazi destinati ad uffici e showroom, campi sportivi per il test dei materiali, spazi per attività produttive e per lo stoccaggio e la spedizione dei prodotti finiti. La superficie complessiva passerà in questo modo da 55.000 a circa 100.000 metri quadrati, compresi 20.000 mq dedicati a spazi verdi certificati BREEAM. Si andrà a configurare quindi un vero e proprio polo dedicato a rendere ancora più funzionali e all’avanguardia gli spazi dedicati ai dipendenti e allo sviluppo dell’azienda.

Dal 1971, anno di nascita di Macron, l’azienda ha percorso una notevole strada. Negli ultimi due decenni, il fatturato è cresciuto da meno di €10 milioni a una previsione di circa €200 milioni per il 2023. Questa straordinaria crescita è stata alimentata dall’innovazione, da consistenti investimenti in tecnologie e risorse umane, dalla qualità dei prodotti e da una grande passione. La crescita del fatturato ha portato a una notevole espansione del personale impiegato e allo sviluppo di un forte legame con il territorio e con il tessuto sociale di Bologna. All’interno della sede di Valsamoggia, sono impiegate direttamente più di 180 persone e indirettamente ulteriori 50. Funzioni chiave come lo sviluppo del prodotto, il design, il marketing, le operazioni commerciali, le finanze e la parte tecnologica e informatica, che richiedono profili altamente qualificati, sono interamente ospitate negli uffici della sede Macron a Valsamoggia. Questo ha condotto nel tempo a una stretta collaborazione con vari dipartimenti dell’Università di Bologna.

La presenza del quartier generale di un’azienda come Macron offre innegabili vantaggi al territorio circostante: creazione di posti di lavoro (generando occupazione diretta e crea opportunità nel settore dei servizi, dei trasporti, della ristorazione, ecc.); sviluppo delle attività economiche (contribuendo all’economia locale attraverso investimenti e sinergie con fornitori della regione); attrazione di talenti (attirando profili qualificati, contribuendo allo sviluppo di competenze locali e alla formazione di reti professionali); ricerca e innovazione (concentrando le attività di ricerca, design, sviluppo e ingegnerizzazione presso la sede e promuovendo l’innovazione dei prodotti); immagine e prestigio (migliorando l’immagine e il prestigio del territorio ancor più se, come nel caso di Macron, la maggior parte del fatturato è sviluppato fuori dall’Italia e tutti i prodotti portano la dicitura “Designed in Bologna”); sostenibilità e responsabilità sociale (contribuendo al benessere e alla prosperità del territorio con iniziative ambientali e sociali di cui beneficia la comunità)

La presenza del quartier generale di un’azienda in un territorio non solo genera occupazione, impulso economico e lustro, ma ha anche un’influenza a lungo termine sulla cultura, sull’innovazione e sulla qualità della vita. Un impatto importante di cui Macron è consapevole, e che continua ad alimentare attivamente attraverso iniziative a beneficio della comunità e dell’ambiente. Da più di 30 anni, Macron ha scelto Valsamoggia come sua casa, è cresciuta qui e desidera continuare a farlo.

“Siamo entusiasti di dare il via a questo nuovo progetto. Macron Campus rappresenta un nuovo step nel percorso di crescita della nostra azienda. – ha dichiarato Gianluca Pavanello, CEO di Macron – Guardare al futuro per essere sempre più competitivi nel segno della qualità e della sostenibilità. Oltre a rappresentare al meglio il nostro brand e la nostra attività, il Macron Campus sarà uno spazio da vivere pienamente e dedicato alle persone, che sono la risorsa più importante per un’azienda, e valorizzerà ulteriormente il territorio nel quale affondano le nostre radici”.