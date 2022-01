Al via il Coca-Cola Super Match. Coinvolti Gli Autogol e BoboTv

Durante i Coca-Cola Super Match, disponibili su DAZN a partire dal 16 gennaio, gli spettatori potranno scegliere di seguire le partite, insieme alle più grandi community di calcio in Italia. Gli Autogol, Cronache di spogliatoio e Bobo TV (Christian Vieri e Nicola Ventola) si alterneranno, infatti, nella telecronaca dei principali match della stagione, accompagnati da un giornalista sportivo di DAZN, nell’esclusivo Home Stadium.

Questo studio dai toni accoglienti e casalinghi, accompagnato dall’immancabile binomio “pizza e Coca-Cola”, darà agli utenti la possibilità di vivere una nuova ed esclusiva esperienza di fruizione e visione dei match live, entrando direttamente nelle loro case con i nostri talent e condividendo virtualmente questo momento con loro.

I Coca-Cola Super Match saranno disponibili per dieci partite, con due episodi al mese da domenica 16 gennaio fino a maggio 2022. Le prime due partite, in programma rispettivamente il 16 e il 22 gennaio alle 20:45, vedranno la partecipazione degli Autogol che faranno da spalla al giornalista di DAZN e commentatore sportivo Giovanni Barsotti.

“Attraverso questa iniziativa, Coca-Cola desidera offrire ai consumatori una nuova esperienza di fruizione, in grado di unire due grandi passioni italiane: il calcio e la condivisione. Un nuovo format, ingaggiante e dinamico, dove il consumatore non è più solo spettatore ma diventa parte del match”, ha dichiarato Raluca Vlad, Direttore Marketing Coca-Cola Italia. “Coca-Cola Super Match si inserisce, infatti, nella nostra nuova filosofia Real Magic, che vuole ricordarci ogni giorno come qualsiasi momento, ad esempio una partita, possa diventare ancor più magico se vissuto insieme”.