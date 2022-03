Agnelli (Juventus) presenterà il nuovo progetto della Super Lega al workshop del Financial Times

(di Emanuele de Laugier) – Andrea Agnelli sarà il portavoce per la presentazione del nuovo progetto della SuperLega questa sera alle 18.30 al congresso sportivo-economico del Finalncial Times a Londra. Il piano è stato portato avanti da Juventus, Barcelona e Real Madrid nonostante il primo tentativo dello scorso aprile sia finito con l’uscita pressoché immediata da parte degli altri club fondatori (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Atletico Madrid, Milan ed Inter), mentre altre squadre avevano preventivamente evitato l’adesione (Psg, Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Porto).

Le linee guida della SuperLega 2.0 sono ancora incerte, ma Agnelli dovrebbe spiegare maggiori dettagli nell’intervista nel tardo pomeriggio con Murad Ahmed, co-fondatore del congresso sportivo-economico del Finalncial Times.

La principale novità del nuovo piano dovrebbe consistere nell’eliminazione delle ammissioni di diritto, quindi nessuna squadra dovrebbe avere il posto assicurato, garantito dal blasone e non dal merito sportivo. Di conseguenza, la SuperLega sarebbe ad inviti e non più un torneo chiuso, motivo del fallimento del primo tentativo.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il nuovo progetto portato avanti da Andrea Agnelli, Florentino Perez e Joan Laporta dovrebbe avere delle similitudini con il disegno della nuova Champions League prevista dal 2024, ovvero quello che dovrebbe prevedere la conferma delle 24 migliori squadre del torneo anche nella stagione successiva più 8 club qualificati dai campionati nazionali.

La SuperLega 2.0, invece, dovrebbe avere una Serie A ed una Serie B da 20 squadre ciascuna con promozioni e retrocessioni, come avviene nella UEFA Nations League.

C’è già stata una risposta sul progetto del nuovo torneo di calcio da parte di Alexander Ceferin, presidente della UEFA, che, in mattinata, ha dichiarato a Murad Ahmed: “I club sono liberi di creare un proprio torneo, ma non si aspettino di competere in quelli della UEFA. Hanno usato una pandemia, ora usano una guerra. Sono stanco di questo progetto non calcistico. Vivono in un mondo parallelo. Mentre noi lavoriamo per salvare giocatori, per loro i tifosi sono solo consumatori”.

Alle parole dure di Ceferin si aggiungono anche quelle del presidente de LaLiga spagnola Javier Tebas: “I club della SuperLega mentono più di Putin. Noi delle leghe nazionali dovremmo essere degli idioti, visto che siamo tutti contrari alla SuperLega. Mi sento umiliato all’idea di far rivivere questo progetto. Se Agnelli non spiegherà oggi il nuovo programma significa che mentirà. Con Barcellona e Real Madrid si è incontrato a casa sua. Ora stanno dicendo che non vogliono posti fissi, creano un danno enorme al calcio”.