ADIDAS E JUVENTUS PRESENTANO LA NUOVA DIVISA HOME 2021/22

Il risultato è una maglia che presenta una rivisitazione delle classiche strisce bianche e nere del club, celebrando i dieci anni all’Allianz Stadium e unendo la community con un sottile riferimento alla sua casa. Il nuovo colletto, con sistema traspirante integrato, presenta la scritta “10 YEARS AT HOME” e mostra gli elementi della bandiera rossa, bianca e verde. Un’altra novità è rappresentata dal logo dello sponsor di maglia: sarà Jeep® 4xe, infatti, ad accompagnare la squadra per tutta la stagione.

Il nuovo kit home è realizzato, inoltre, con PRIMEGREEN, una serie di materiali riciclati ad alte prestazioni e pone la sostenibilità al centro dell’innovazione. La nuova tecnologia HEAT.RDY – KEEP COOL è progettata per mantenere i giocatori freschi e asciutti per tutta la partita, ottimizzando la termoregolazione. La maglia replica offre benefici simili grazie alla tecnologia AEROREADY – FEEL READY, che assorbe l’umidità per assicurare freschezza e comfort eccezionali.

La nuova maglia farà il suo esordio in occasione della finale di Coppa Italia del 19 maggio, e i bianconeri la indosseranno anche contro il Bologna nell’ultima gara di campionato.