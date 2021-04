Acqua S.Bernardo diventa official water partner dell’inter per 2 stagioni

Acqua S.Bernardo, la minerale italiana famosa in tutto il mondo per proprietà e leggerezza, diventa ufficialmente Official Water Partner di FC Internazionale Milano per le stagioni 2020/21 e 2021/22.

L’acqua della Alpi Marittime, celebre per il suo legame con il mondo dell’arte e da anni vicina al mondo dello sport, condivide con il Club nerazzurro i valori di innovazione e attenzione alla salvaguardia dell’ambiente, che grazie a questo nuovo sodalizio si intrecciano e rafforzano.

La partnership tra Acqua S.Bernardo e Inter prevede una serie di benefit, tra i quali la visibilità del brand sui LED a bordo campo durante le partite casalinghe di Serie A e Coppa Italia, il product placement presso tutti i centri di allenamento (della Prima Squadra maschile, femminile e del Settore Giovanile) e in occasione delle conferenze stampa ufficiali organizzate dal Club presso il Suning Training Centre e lo Stadio San Siro.

“Acqua S.Bernardo si fa promotrice da sempre dello stile italiano, infatti la bottiglia della nostra minerale è firmata da Giorgetto Giugiaro. Per questo è un grande piacere e onore essere al fianco dell’Inter, che da sempre rappresenta l’Italia ai vertici del calcio Internazionale” le parole di Antonio Biella, direttore generale di San Bernardo. “L’Inter è uno dei simboli di Milano e hinterland, un territorio molto importante e trainante per l’Italia a cui, soprattutto in questo momento, vogliamo dimostrare tutta la nostra vicinanza”.