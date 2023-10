Acqua Dolomia nuovo Official Water Partner della Pallacanestro Viola RC

Acqua Dolomia, l’acqua degli sportivi, sarà l’Official Water Partner della Pallacanestro Viola Reggio Calabria.

Nella stagione sportiva 2023/24 Dolomia sarà partner della squadra (iscritta quest’anno in B2-interregionale) in tutte le attività. Acqua Dolomia viene imbottigliata da Sorgente Valcimoliana srl, unica azienda italiana che imbottiglia l’acqua minerale che sgorga all’interno di un sito UNESCO, nello specifico il territorio protetto del Parco Naturale Dolomiti Friulane. Il segreto di Acqua Dolomia sta proprio nelle Dolomiti da cui sgorga e dalla roccia Dolomia da cui prende il nome ed assume in maniera equilibrata gli elementi che la rendono naturalmente unica. Le sue peculiari caratteristiche, infatti, le hanno fatto meritare nel tempo l’appellativo di “Acqua degli Sportivi“, capace di soddisfare le necessità del corpo durante tutti i tipi di attività fisica, ideale per reintegrare i liquidi persi durante l’attività sportiva ed aiutare il processo di recupero.

“Si tratta di una partnership molto importante di cui andiamo fieri- queste le dichiarazioni del Presidente del club neroarancio Carmelo Laganà– Dolomia è partner di realtà sportive importanti nel panorama nazionale e le nostre due realtà condividono valori e intenti. Una corretta idratazione per gli atleti della squadra della Viola è una necessità continua e costante, e le caratteristiche di Acqua Dolomia sono ideali per supportare i giocatori impegnati in allenamenti e partite Gli atleti della Viola potranno apprezzare di Acqua Dolomia la leggerezza e l’elevata quantità di ossigeno disciolto e trarne un effetto vitalizzante prima, durante e dopo le grandi sfide che li attendono al PalaCalafiore”.

“Siamo lieti di supportare gli atleti della Viola e siamo certi che insieme potremo sviluppare, da qui in avanti, un importante percorso di crescita “. – afferma Federico Trost, Managing Director di Acqua Dolomia. La qualità e l’origine protetta della nostra acqua e le sue caratteristiche uniche al mondo la rendono una alleata vincente per gli atleti che giorno dopo giorno si impegnano dando il massimo fisicamente e mentalmente”.