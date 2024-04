Accordo RAI-Sky per i match delle italiane in UEFA Europa League

La Rai ha stretto un accordo con Sky Italia per la trasmissione in chiaro di due partite dei quarti di finale e due di semifinale di UEFA Europa League con all’interno una squadra italiana. Sono rimaste in corsa il Milan e la Roma, che si affronteranno in un vero e proprio derby tricolore, mentre l’Atalanta affronterà il Liverpool.

Il tutto in esclusiva in chiaro con la trasmissione contemporanea su Sky e NOW.