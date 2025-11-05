AC Milan: terzo utile consecutivo e ricavi da record. La crescita economica sostiene il progetto sportivo

Nel giorno dell’Assemblea degli Azionisti, AC Milan celebra un nuovo traguardo nella stagione del suo 125° anniversario: per la prima volta nella storia recente, il club rossonero chiude il terzo esercizio consecutivo in utile e aggiorna, ancora una volta, il proprio record di ricavi.

Il Bilancio consolidato al 30 giugno 2025 — approvato dal Consiglio d’Amministrazione lo scorso ottobre — evidenzia infatti un risultato netto positivo di 3 milioni di euro, accompagnato da ricavi pari a 494,5 milioni, in crescita del 10% rispetto alla stagione 2023/24.

Ricavi commerciali in espansione, investimenti continui nello sport

La spinta maggiore arriva dall’area commerciale: 152,3 milioni di euro tra sponsorizzazioni, partnership e attività retail, con un incremento del 6% sull’anno precedente. Risultati positivi anche nei proventi audiovisivi (+1,9 milioni) e nella gestione dei diritti dei calciatori, cresciuti del 30,6%.

Numeri che hanno permesso al Milan di potenziare l’organico tecnico, con investimenti lordi superiori ai 250 milioni di euro nelle ultime due stagioni. Prosegue parallelamente il consolidamento del Settore Giovanile, sostenuto dal progetto Milan Futuro, pilastro nella creazione di valore e nella valorizzazione del talento.

Il patrimonio netto consolidato sale a 199 milioni di euro, confermando la solidità finanziaria anche in un’annata senza partecipazione alle competizioni UEFA. L’indebitamento finanziario netto si attesta a 92,6 milioni, in aumento di 43 milioni sul 2023/24.

Nuovo stadio: passo decisivo verso il futuro

Sul fronte infrastrutturale, la data odierna segna un avanzamento storico: è stata definita l’acquisizione della Grande Funzione Urbana San Siro, atto fondamentale per la realizzazione del nuovo stadio rossonero.

Il progetto, firmato dagli studi internazionali Foster + Partners e MANICA, punta a creare uno degli impianti più innovativi al mondo, destinato a diventare nuovo simbolo della città e motore di sviluppo per il club e l’intero calcio italiano.