Carriere – Pier Donato Vercellone nuovo CCO della Juventus.

Per rilanciare il progetto della Juventus Football Club la società piemonte ha scelto Pier Donato Vercellone come Chief Communication Officer (CCO). Lo anticipa il sito specializzato “Prima Comunicazione“.

Il club bianconero apre una nuova stagione manageriale e di comunicazione con l’arrivo di Damien Jacques Comolli come amministratore delegato e la nomina di Pier Donato Vercellone a Chief Communication Officer, a partire dal 1° dicembre. Per il 54ene comunicatore, originario di Moncalieri, si tratta di un ritorno nel mondo del calcio, dopo l’esperienza come direttore della comunicazione del Milan (2020–2025) e un percorso che lo ha visto ai vertici di Nike, Telecom Italia, Comune di Milano e Sisal Group.