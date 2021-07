AC Milan sbarca in Africa con il betting partner PremierBet

AC Milan, ha scelto il marchio iGaming Premier Bet come partner ufficiale delle scommesse della squadra italiana in Africa. L’accordo offrirà ai sostenitori l’opportunità di vincere premi e accedere a contenuti speciali. L’accordo rientra nella tipologia di contratti definiti “regional partnership“.

Il CEO di GOAT Interactive, Christopher Coyne, ha commentato: “Il Milan è un’aristocrazia calcistica. Il loro successo, sia a livello nazionale che internazionale, per un lungo periodo di tempo, è stato fenomenale, mentre il loro modo di giocare è sempre stato una fonte di ispirazione. Dato che Premier Bet cerca di rafforzare la sua posizione in mercati chiave e di inserirne di nuovi, vogliamo che questa partnership con l’AC Milan ci aiuti a creare fama e affermazione del marchio, oltre a fornire ai loro milioni di fan africani nuovi e modi entusiasmanti per provare Premier Bet”.

La partnership costituirà un pilastro centrale nell’ambizione di Premier Bet di diventare l’operatore online numero uno in tutta l’Africa, con il marchio già presente in 16 mercati africani, sottolineando i piani per estendere la propria presenza in altri mercati africani. La nuova partnership prenderà il via con una nuova campagna pubblicitaria multimediale e multimercato in concomitanza con il lancio della stagione 2021/22.

“Siamo lieti di accogliere Premier Bet nella nostra famiglia di partne. Lavorare con questo fantastico marchio ci darà l’opportunità di rafforzare la nostra presenza in un mercato chiave, come il continente africano” ha affermato Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer dell’AC Milan.