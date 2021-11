“AC MILAN IS EVERYTHING”: COSÌ IL MILAN SI È PREPARATO AL DERBY FUORI DAL CAMPO

Con la campagna “AC Milan is Everything” il club rossonero ha voluto ribadire i valori e i diversi significati che lo contraddistinguono.

A poche ore dal fischio di inizio del Derby di Milano, che sarà sponsorizzato da Emirates, sono molte le attività e le iniziative speciali realizzate dal Club, sia sulla città sia sul digital, che hanno unito la passione rossonera in un crescendo di emozioni accompagnando i tifosi in un appassionante percorso di avvicinamento alla partita di domenica sera.

“AC Milan is Everything” è il claim che racchiude una serie di iniziative ideate dal Milan in vista di una delle partite più importanti e più sentite di tutto il Campionato, con lo scopo di dare ulteriore risonanza alle emozioni che questa partita è in grado di suscitare e di amplificare il forte e solido legame con i tifosi rossoneri.

La campagna ha raggiunto la sua espressione massima con un video emozionale, pubblicato sui canali social del Milan, che vede come protagonista il difensore Fikayo Tomori, arappresentanza di una squadra unita e orgogliosa di vestire i colori rossoneri e di incarnare lo stile e i valori che il Club rappresenta. Il video è caratterizzato dall’esibizione di un parkourer che attraversa alcuni dei quartieri più iconici di Milano, città che già giovedì sera si era colorata di rossonero con delle improvvise proiezioni che hanno invaso i quartieri di Nolo, Isola, Navigli, Ticinese, Centrale e Brera.

Nell’ambito dell’iniziativa, AC Milan ha anche consolidato il programma di accessibilità “Il Milan per Tutti”, un progetto in linea con la visione del Club che mette al centro le future generazioni e rientra nel più ampio Manifesto RespAct, che mira ad abbattere ogni tipo di barriera e superare i pregiudizi sociali promuovendo inclusività, sensibilità e condivisione di valori positivi dello sport. In particolare, il servizio di audiodescrizione per tifosi non vedenti e ipovedenti avrà domenica uno speciale riguardo ai tifosi Under 18: il Club infatti garantirà a loro la priorità nell’assegnazione degli ingressi appartenenti al settore dedicato all’audiodescrizione.

Il club ospiterà inoltre un evento gratuito nell’esclusivo Club 40/40 di JAY-Z a Manhattan, nel cuore di New York City, in partnership con Roc Nation e l’AC Milan Club New York City. L’evento fa parte del nuovo format “From Milan to Many: Watch Parties” ed è dedicato alla numerosa fanbase rossonera locale, che avrà l’opportunità di seguire la partita in una location esclusiva, immersa in una speciale atmosfera rossonera. Per l’occasione, il partner Roc Nation ha anche collaborato con il Club per la realizzazione una speciale playlist “AC Milan is Everything” che verrà distribuita sulle piattaforme di streaming musicale Apple Music e Tidal.

Prevista anche una programmazione speciale su Milan TV, con la review di Derby storici e interviste cult con incursioni dei protagonisti storici della stracittadina, che anticiperà quanto avverrà durante il Match Day, giornata dedicata al Derby con Giorgia Tavella, anteprime esclusive, curiosità sulla partita e tanti ospiti speciali, come Luca Serafini, Andrea Maldera e Marco Cecchinato.

Non mancano anche le attività digitali pensate per la tifoseria più giovane: saranno infatti attivate Call to Action attraverso il profilo Instagram dei Rossoneri chiedendo ai tifosi di interagire con il Club condividendo cosa rappresenti per loro il Milan. Il Club offrirà inoltre, dalle 20:45 sul proprio canale Twitch, una Live Reaction dagli Studios di Casa Milan con Lollo, Garrincha e tanti ospiti.

A testimonianza dell’importanza della partita dentro e fuori dal campo, il Club è infine impegnato in una serie di speciali attivazioni legate al Derby assieme ai propri partner:

Socios ha lanciato il concorso “Speaker per un giorno”: vincitrice del concorso è una tifosa che annuncerà la formazione delle due squadre insieme all’iconica voce dello speaker Gegio; si tratta di un’iniziativa che vuole valorizzare il rapporto del Club con il tifoso attraverso attività di fan engagement, al centro della partnership con Socios

