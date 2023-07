AC Milan e Bitmex insieme nella stagione 2023/24. La piattaforma di trading sarà Premium Partner

AC Milan e BitMEX sono lieti di annunciare il proseguimento della loro partnership, che vedrà la piattaforma leader per il trading di crypto, già “Official Cryptocurrency Trading Partner” dei rossoneri, diventare “Premium Partner” del club lombarda.

AC Milan e BitMEX hanno già collaborato su molteplici iniziative, dalla celebrazione per la vittoria del 19° Scudetto al sostegno offerto a Fondazione Milan per potenziare il proprio impegno sociale e promuovere occasioni a fine benefico quali la Padel Cup, la Milano Marathon e la Charity Dinner organizzata per festeggiare i 20 anni dalla sua nascita.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha dichiarato: “Siamo felici di proseguire il nostro viaggio al fianco di un partner come BitMEX, insieme al quale intendiamo compiere ulteriori passi in avanti nel percorso di digitalizzazione, innovazione e crescita del club, come anche di continuare a sostenere le tante iniziative benefiche promosse da Fondazione Milan”.

Stephan Lutz, CEO e Group CFO di BitMEX, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di rafforzare la nostra partnership con AC Milan. Oltre ai progetti filantropici su cui abbiamo collaborato insieme, apprezziamo entrambi lo spirito di competizione e il senso di connessione che ne deriva. In BitMEX cerchiamo di includere questi valori nei servizi e nei prodotti che offriamo: la nostra nuova funzione di social trading, Guilds, consente ai trader di unirsi in ‘gilde’ e fare scambi tra di loro“.