Abodi (MinSport) su elezione CONI: “Basta personalismi!”.

Cosa mi aspetto dalle elezioni del Coni? Che arrivi presto il 27 (l’elezione per il nuovo presidente è prevista per il prossimo 26 giugno), perché io sono già in quella dimensione, non lascio un grammo di energia a quello che è un confronto democratico che avviene all’interno del sistema sportivo”



Così il Ministro dello Sport Andrea Abodi a margine dell’evento di lancio (in una dichiarazione all’Adnkronos), ieri a Roma, della quindicesima edizione di ‘Mediterraneo da remare‘.



“Mi concentro sulle cose da fare che non sono collegate necessariamente al presidente del Coni che mi auguro possa dimostrare che questo non sia un passaggio soltanto burocratico-amministrativo, ma sia un segnale di un cambiamento di indirizzo chiaro. Bisogna dimostrare di saper superare gli interessi e la dimensione personalistica che non appartiene allo sport, che per sua stessa natura è generoso e si interessa delle cose di tutti”.