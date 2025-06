Marketing – Per il 3° anno consecutivo ChainOn diventa partner del Team Honda LCR.

Prosegue e si rafforza la collaborazione tra ChainOn e il Team Honda LCR: per il terzo anno consecutivo, le offerte sponsorizzative del team di Lucio Cecchinello sono disponibili in esclusiva su www.chainon.it, il primo marketplace digitale internazionale per la compravendita di sponsorship.

Accedendo al marketplace come “Investitori”, le aziende possono esplorare gratuitamente le offerte disponibili, fino a negoziare e sottoscrivere online accordi di sponsorizzazione per legare il proprio brand al Team Honda LCR. Le proposte offrono visibilità internazionale su più GP della stagione, con la possibilità di inserire il logo aziendale sulla moto di Zarco – fresco vincitore del GP di Le Mans – oltre ad accessi VIP, inviti per clienti o stakeholder, merchandising esclusivo e molte altre esperienze pensate per rafforzare il brand e offrire momenti unici al proprio network.

Una visibilità garantita dai numeri che accompagnano il Team Honda LCR: dall’inizio del MotoGP 2025 il Team ha generato un valore stimato per gli sponsor di oltre € 62 milioni, grazie all’esposizione televisiva e al traffico sui social media.

Il 2025 rappresenta una tappa significativa nel percorso comune tra ChainOn e Honda LCR. Dopo due stagioni di collaborazione proficua, l’evento organizzato a gennaio presso la sede del team a San Marino – che ha visto la partecipazione di aziende registrate al marketplace – ha dato un’ulteriore spinta al progetto, aprendo la strada a nuove attivazioni lungo tutto l’arco della stagione.

Nel frattempo, ChainOn continua a evolversi: l’attività commerciale, che ha nella tecnologia il cuore della propria brand identity, si sta ampliando con nuove strategie che mettono al centro le relazioni umane e valorizzano il contatto diretto tra aziende e società sportive. A queste si affianca una nuova modalità di comunicazione integrata, che coinvolge content creator e punta a rendere il racconto dello sport marketing ancora più autentico e coinvolgente. ChainOn è oggi anche una testata giornalistica registrata, ulteriore segno di credibilità e impegno nello sviluppo di un ecosistema innovativo, trasparente e accessibile.

Giovanni Palazzi – Founder e CEO ChainOn “Siamo orgogliosi di essere al terzo anno di partnership con Honda LCR, una realtà che ha creduto fin da subito nella nostra tecnologia e continua a farlo. Insieme stiamo sviluppando nuove strategie per ampliare le opportunità di partnership, valorizzando al massimo i prodotti offerti. Gli eventi che stiamo costruendo insieme rappresentano un importante slancio per generare nuove occasioni di incontro e business rivolte alle aziende. Il nostro marketplace è pensato anche per chi cerca visibilità internazionale, rafforzata dalla scelta di Honda LCR di puntare su un pilota thailandese come Chantra, in grado di garantire un forte appeal in un’area strategica e in espansione come il Far East. Questa collaborazione dimostra come innovazione e relazioni umane possano convivere in un modello di sport marketing moderno, trasparente ed efficace.”

Lucio Cecchinello – Honda LCR Team Principal “Siamo molto felici di poter proseguire la partnership con ChainOn, che di anno in anno si evolve con nuove attività. In questa collaborazione, uniamo i vantaggi del digitale, grazie alla piattaforma ChainOn Exclusive, ma sfruttiamo anche le emozioni degli eventi dal vivo, che ci consentono di dialogare direttamente con imprenditori e keypeople, trasmettendo loro la passione per il nostro mondo e il nostro lavoro. Avanti a tutto gas!”