Reading festeggia i primi 150 anni di storia con una maglia celebrativa

Il 2021 è un anno decisamente importante per il Reading FC che festeggia i suoi 150 anni di storia. Fondato nel 1871, il Reading nel primo decennio dello scorso secolo è stato protagonista anche di una tournée italiana nella quale sconfisse il Genoa, la Pro Vercelli e il Milan.

Macron, sponsor tecnico dei The Royals, insieme al club inglese, ha presentato la nuova maglia ‘Home’ che la squadra del Berkshire indosserà nel corso della prossima stagione. Una prima maglia che è un omaggio a tutti quei giocatori che hanno fatto grande il club inglese.

La nuova “Home” si presenta con le tradizionali bande orizzontali bianche e blu. La maglia è a girocollo con bordi in oro. Il backneck è personalizzato con una banda blu con bordi in oro e il logo appositamente rivisto in occasione dei 150 anni e la scritta, sempre in oro, 1871 – 2021 150 YEARS.

La caratteristica grafica che contraddistingue questa nuova maglia è data dalla stampa sublimatica tono su tono e ripetuta, nelle bande blu, dei nomi dei giocatori che sono stati inseriti nella Hall of Fame del club inglese.

Nel retrocollo, in oro, è ricamata la scritta 1871 – 2021 150 YEARS. Sul petto, a destra, in oro, il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore, lo speciale stemma del Reading FC per il centocinquantesimo anniversario. I pantaloncini sono bianchi con coulisse blu e puntali in oro. I calzettoni sono a bande orizzontali bianche e blu.

La maglia ha una vestibilità Slim Fit, il tessuto principale è Softlock e la presenza di inserti in micromesh consentono una perfetta traspirabilità del capo.

Un omaggio anche la prima maglia dei portieri che si ispira a quella indossata dal ‘mitico’ Steve Death che ha vestito la maglia del Reading dal 1969 al 1982. La maglia è verde, così come i pantaloncini e i calzettoni. Gli altri kit dedicati agli estremi difensori sono in versione nera o azzurra con grafica geometrica ad intreccio.