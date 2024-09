Le maglie della Nazionale albanese rappresentano l’identità di questa squadra

La Federcalcio albanese (FSHF) e Macron hanno presentato i nuovi kit che gli Shqiponjat indosseranno per affrontare i prossimi impegni a livello internazionale. La Nazionale albanese arriva da un Europeo nel quale ha dimostrato di essere una formazione temibile e in grado di mettere in difficoltà avversari di fascia più alta come l’Italia, la Croazia (fermata sul 2-2) e la Spagna vincitrice del titolo continentale, contro cui gli uomini di Sylvinho hanno lottato fino alla fine perdendo solo di misura. ue

Il primo atto della prossima stagione agonistica è quello di svelare i nuovi game kit che le Nazionali dell’aquila bicefala sfoggeranno nei prossimi impegni in calendario. Le maglie rappresentano l’identità di questa squadra e il forte legame con la tradizione e la cultura del Paese balcanico. I colori, i simboli e i riferimenti artistici rendono uniche le maglie realizzate da Macron, partner tecnico della FSHF dal 2016.

La nuova maglia Home conferma il tradizionale colore rosso (il colore della bandiera albanese) con girocollo e bordi manica in nero. La caratteristica grafica che contraddistingue la maglia è nel pattern, embossato, con un disegno tipico della cultura albanese, spesso usato negli abiti tradizionali, nei tappeti e negli ornamenti in genere, alternato al disegno dell’aquila bicefala. Il backneck è personalizzato con una etichetta a sfondo rosso con dettaglio della grafica presente sulla maglia, il logo della FSHF e la scritta FEDERATA SHQIPTARE E FUTBOLLIT.

Sul petto, in stampa siliconata nera, il Macron Hero, e a sinistra lo stemma della Federcalcio albanese. Sul fondo maglia è presente un tape interno con la scritta, ripetuta e divisa dal disegno dell’aquila, “Ti Shqipëri, më jep nder” (Albania, tu mi onori), una parte della frase motto dell’Albania, tratta dalla poesia del famoso poeta Naim Frashëri. Nel retrocollo, in nero è stampata la scritta SHQIPËRI (Albania), riproposta tono su tono e in grafica embossata anche sul fondo maglia. I pantaloncini sono neri, con il Macron Hero nelle bande laterali. I calzettoni sono neri a loro volta, con due bande orizzontali in cima rosse, stesso colore del Macron Hero sopra la caviglia e della scritta Shqipëri sul polpaccio.

La versione Away è bianca con girocollo e bordi manica neri con dettagli rossi. La grafica è la stessa della prima maglia, sempre embossata e anche stavolta in tono su tono. Backneck, tape personalizzato sul fondo maglia, dettagli nel retrocollo e scritta sul fondo maglia posteriore, sono identici alla versione casalinga. I pantaloncini sono bianchi con coulisse nere, e il Macron Hero nelle bande laterali. I calzettoni bianchi hanno il bordo superiore nero con riga rossa e presentano il Macron Hero e la scritta Shqipëri in nero rispettivamente sopra la caviglia e sul polpaccio.