Dazn continua a crescere e a investire sulla NFL

DAZN, piattaforma di streaming sportivo leader a livello mondiale, e la National Football League sono pronti a offrire ai fan di tutto il mondo una nuova stagione di NFL, al via nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 settembre, da seguire su DAZN con l’NFL Game Pass disponibile in app in oltre 200 mercati e, in territori selezionati, anche su YouTube e Prime Video, grazie agli accordi di distribuzione stretti con DAZN.

Durante il primo anno di questa partnership decennale tra DAZN e la NFL, l’NFL Game Pass ha visto un aumento del 61% delle visualizzazioni durante la settimana del Super Bowl LVIII e una crescita del 30% del numero di abbonati a NFL Game Pass rispetto all’anno precedente.

Shay Segev, Ceo di DAZN Group, dichiara: “Dopo una prima stagione di grande successo, la partnership di DAZN con la NFL ha superato le aspettative. DAZN sta aiutando la NFL a espandere la sua portata internazionale, a far crescere la sua fanbase e a offrire un’esperienza di intrattenimento senza pari. Continuando a innovare, DAZN offrirà ai fan della NFL una vasta gamma di contenuti e funzionalità per rendere anche questa stagione indimenticabile, coinvolgendoli e intrattenendoli, e attirando nuovi sostenitori del mondo della NFL”.

Sameer Pabari, Managing Director, International Media della NFL aggiunge: “La prima stagione della nostra partnership con DAZN ha visto una comune ambizione di portare il meglio della NFL a un pubblico globale. Attendiamo con trepidazione la seconda stagione e il proseguimento degli sforzi collettivi per portare questo sport davanti a nuovi pubblici, facendo crescere la fanbase a livello globale in modi nuovi e innovativi”.

DAZN è impegnata ad accrescere la community globale del football americano e insieme alla NFL continua a innovare e migliorare l’esperienza di visione, garantendo un’esperienza di intrattenimento immersiva e coinvolgente. Questa stagione, tutti i fan potranno supportare la propria squadra del cuore e vivere l’azione del football americano al massimo grazie a nuove funzionalità, come il live streaming on the go in oltre 200 Paesi nel mondo, i download delle repliche, degli highlights e dei programmi dedicati, alla personalizzazione della propria esperienza con repliche senza pubblicità e opzioni che permettono di nascondere statistiche e punteggi delle partite, per vivere gli incontri come fossero in diretta.

Con l’NFL Game Pass, i tifosi potranno vivere in streaming ogni partita in diretta*, inclusi gli International Games 2024 e il Super Bowl LIX, l’NFL RedZone, NFL Network, NFL Originals, documentari e molto altro.

DAZN offrirà ai fan diversi modi per vivere le partite della NFL, con highlights di 40 minuti e Game In 40, oltre alla possibilità di avere la visuale aerea del campo e immergersi nello stesso punto di vista degli allenatori, analizzando al meglio le tattiche di gioco.

Inoltre, per avvicinare sempre piú persone al football americano e coinvolgere nuove audience in tutto il mondo, DAZN garantirà anche una partita gratuita di NFL ogni settimana**. Questi match andranno a completare la crescente offerta di contenuti free disponibili sulla piattaforma, che includono già la UEFA Women’s Champions League, partite selezionate in diretta e on demand dei principali campionati di calcio – la LALIGA EA SPORTS , la Ligue 1 McDonald’s, la Saudi Pro League e prossimamente la Serie A Enilive – e molto altro ancora.

Anche per quest’anno, i tifosi potranno accedere ad un’ampia gamma di contenuti d’archivio della NFL e a diversi documentari. Gli spettatori potranno, quindi, rivivere i Super Bowl passati o scoprire aneddoti e curiosità storiche sulla propria squadra preferita, vivendo migliaia di ore di programmi on demand.

Infine, novità della nuova stagione di NFL, anche l’attivazione della funzionalità FanZone. Gli appassionati potranno scoprire nuovi modi per godersi il campionato, guardando le partite connessi con altri appassionati in tutto il mondo e condividendone l’esperienza. I fan della NFL, infatti, potranno chattare e connettersi tra loro durante gli eventi live attraverso widget interattivi come sondaggi e quiz. Inoltre, potranno anche partecipare a giochi gratuiti, come per esempio “Six to Win”, e vincere premi indovinando i punteggi esatti di sei partite della NFL.