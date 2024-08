Stats Peerform si lega, con un accordo pluriennale, alla English Football League (EFL)

Stats Perform, società hi-tech specializzata nel mondo delle anilisti e delle statistiche in ambito sportivo, e la English Football League (Efl) hanno annunciato di aver siglato una partnership esclusiva, pluriennale, per i diritti video ufficiali in live streaming internazionale per gli operatori di scommesse sportive autorizzati, a partire dall’attuale stagione 2024/25.

In base all’accordo, Stats Perform avrà i diritti esclusivi per distribuire un pacchetto completo di streaming audiovisivi in ​​diretta per partite Efl selezionate ai bookmaker autorizzati al di fuori del Regno Unito (esclusi gli Stati Uniti), attraverso il servizio Bet LiveStreams.

Il pacchetto rappresenta il livello più alto del calcio inglese disponibile per le scommesse in streaming e comprende la Carabao Cup, il Championship, la League One, la League Two e il Bristol Street Motors Trophy. Incluse alcune funzionalità avanzate per rendere l’esperienza di visione e scommessa più informativa e divertente, come i pluripremiati Instant Highlights basati sull’intelligenza artificiale e Opta Smart Stats Overlays. (fonte: GiocoNews)