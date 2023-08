FEM nuovo main sponsor di maglia della Juventus Women

Per la stagione 2023/2024, FEM, sito e forum online punto di riferimento per le donne da più di vent’anni, scenderà in campo con le calciatrici della Juventus, diventando Official Jersey Sponsor delle divise da gioco (home, away, third) e training kit che le bianconere indosseranno nella prossima stagione di Serie A femminile e UEFA Women’s Champions League.