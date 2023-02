Champions League: Uefa incasserà 1 miliardo di euro per i diritti del nuovo triennio 2024/27

Secondo quanto riportato dal sito del quotidiano economico “MF“, l’UEFA incasserà circa 1 miliardo di euro dalla vendita dei diritti audiovisivi in Italia (per il nuovo triennio 2024/27). Un investimento che coincide con il lancio del nuovo format di Champions (ribattezzato “SuperChampions”) aperto a 36 squadre (rispetto alle attuali 32), che si affronteranno in un totale di 189 partite. La pay-tv, controllata da Comcast, ha conquistato poi l’esclusiva su tutti gli altri match di Champions League, Europa League e Conference League. A differenza del triennio in corso, comprende anche le piattaforme Internet. La somma messa sul piatto supererebbe i 200 milioni all’anno (per la precisione 220 mln di euro).

Mentre Amazon ha confermato di aver rinnovato l’accordo (su Prime Video) per trasmettere la miglior partita di una squadra italiana del mercoledì sera (un investimento vicino agli 80 milioni di euro annui). Secondo gli addetti ai lavori, Sky potrebbe decidere di trasmettere l’incontro in chiaro su TV8, anche se resta in piedi la possibilità della rivendita a Mediaset o al competitor Rai.